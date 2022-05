Jauns Lārsa Keplera romāns – "Lācars"

Kādā dzīvoklī Oslo tiek atrasts vīrieša līķis. Pārmeklējot nozieguma vietu, policija saprot, ka upuris ir nodarbojies ar kapu apzagšanu un trofeju kolekcionēšanu, tomēr pats šausminošākais atklājums tiek uziets virtuves saldētavā. Dažas dienas vēlāk ar Jonu Linnu sazinās vācu policijas detektīve, lūdzot palīdzību saistībā ar kādu slepkavību piejūras kempingā netālu no Rostokas. Jona apzinās, ka līdzība, ko viņš sāk saskatīt šajos noziegumos, nav racionāli izskaidrojama, tomēr nespēj to ignorēt. Ja kāds atgriežas no mirušajiem, daži to sauc par brīnumu, bet citi – par šausmu murgu...