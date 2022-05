Liepāja ieguvusi "Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027" titulu

Pasākumā Eiropas Komisija (EK) pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Petre uzsver, ka kultūras galvaspilsētu tradīcija ir svarīgāka, nekā jebkad iepriekš. Šī iniciatīva sniedz eiropiešiem iespēju satikties, iepazīt dažādas kultūras, to daudzveidību, un tas padara Eiropu bagātāku un unikālāku.

Petre pauda cerību, ka šis konkurss būs labs impulss un pavērsiens jaunām iespējām, neatkarīgi no iznākuma, un arī tās pilsētas, kas nav izraudzītas šajā konkursā, ies uz priekšu un īstenos dažus no projektiem.

Visas trīs pilsētas nedēļā no 2.maija līdz 6.maijam klātienes vizītēs apmeklēja žūrijas delegācija - Beatrise Garsija no Spānijas, Hrvoje Laurenta no Horvātijas un abi Latvijas eksperti - Diāna Čivle un Ģirts Majors, kā arī novērotāju statusā esošie Eiropas Komisijas (EK) un Kultūras ministrijas (KM) pārstāvji.