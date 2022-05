Inflācijas stabilizēšanās Latvijā ir gaidāma gada nogalē

"Taču nevajadzētu ietekmēties no panikas celšanas par to, ka pārtikas cenas pieaugs vēl par 50% - tas nenotiks. Šādi varētu augt atsevišķu produktu, bet ne vidējās pārtikas cenas. Nozaru pārstāvji publiskajā komunikācijā cenšas ietekmēt patērētāju uztveri, tas ir jāpatur prātā un teiktais jāizvērtē skeptiski," norāda Strautiņš.

Lai mazinātu cenu kāpuma ietekmi, ekonomista ieskatā būs nepieciešamas dārgi maksājošas atbalsta programmas. Pārtikas cenu kāpuma ietekmi var mīkstināt, sniedzot palīdzību cilvēkiem ar maziem ienākumiem, taču siltuma cenu kāpums dažās apdzīvotajās vietās, kā arī gāzes cenu kāpums visā valstī būs tik krass, ka ar to visdrīzāk nepietiks.

Strautiņa ieskatā, vietās, kur apkure ir atkarīga no gāzes, valdībai nāksies "nošķelt" siltuma cenu kāpuma asāko šķautni, taču palīdzība šīm vietām nedrīkst būt tik dāsna, lai pamudinātu neko nemainīt un sildīties uz nodokļu maksātāju rēķina. Pilsētās un ciemos, kur apkure balstās uz šķeldu, nekādas subsīdijas siltumam nav un nebūs nepieciešamas.

Ekonomists uzskata, ka izmaksas augs arī siltumapgādes sistēmās, kurās šķelda veido 100% no primārās enerģijas, jo šķeldas cena gada laikā ir apmēram divkāršojusies. Tarifi nākamajā sezonā tur varētu būt ap 70 eiro par megavatstundu ierasto aptuveni 50 eiro vietā. Strautiņš norāda, ka tā būs vēsturiski augstākā siltuma cena šajās vietās, taču apkures izmaksu slogs kā daļa no ienākumiem būs krietni mazāks nekā pirms 10 gadiem - nepatīkami, bet ne katastrofa.

Pandēmijas laikā ES padarīja elastīgākus fiskālos nosacījumus par budžeta deficīta pieļaujamo apjomu. Savukārt, saskaroties ar augtāku inflāciju, gan no ES, gan dalībvalstu puses izskan varianti, kā to piebremzēt uz "zaļās ekonomikas" attīstības rēķina, tiesa, neatsakoties no ilgtermiņa mērķiem, bet īstermiņā cenšoties samazināt izmaksas, skaidro Opmane.