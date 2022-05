Notiks mūzikas un kultūras pasākumu sērija “Latvijas vinila diena 2022"

Pirmais pasākums norisināsies šo piektdien, 14. maijā, Liepājā, kultūras namā "Wiktorija", Graudu ielā 36/38. Jau no paša rīta, plkst. 10:00, ikviens ir aicināts uz vinila plašu tirdziņu, kurā savu dalību ir apstiprinājuši kolekcionāri no Latvijas un Lietuvas. Dienas gaitā darbosies īpašs improvizēts "vinila radio", kur dīdžejs Mareks Ameriks tiksies ar dažādiem viesiem un, atskaņojot plates, kopā dalīsies ar stāstiem par mūziku un vinila plašu kultūru, bet plkst. 16:00 notiks īpašs Eduarda Švāna DJ stand-up jeb stāvizrāde "Līdz kam var novest plates".

Vinila dienu noslēgs modernā džeza grupas "Lupa" jaunās plates "Koki // Sketches Of Trees" prezentācijas koncerts plkst. 00:00, pirms un pēc kura ar savu dīdžejsetu uzstāsies vinila dīdžejs Mareks Ameriks.

"Sākoties pandēmijai, objektīvu iemeslu dēļ, beidzām rīkot "Jersikas ielas vinila dienu", ko teju desmit gadus ik rudeni organizējām Rīgā, Jersikas ielā, kas bija nelieli mūzikas un vinila kultūras svētki ar vinila plašu tirdziņu, koncertiem un publiskām lekcijām – sarunām. Šeit sākām veikt savus pirmos analogos ierakstus magnētiskajās lentēs, tāpēc, izveidojot savu džeza mūzikas izdevniecību, to nosaucu "Jersika Records". Var teikt, ka viens posms ir noslēdzies, lai ar jaunu sparu sāktos nākamais. Tāpēc šogad, kopā ar mūzikas un vinila plašu entuziastiem, esam nolēmuši organizēt "Latvijas vinila dienu" - vienotu trīs pasākumu sēriju dažādās Latvijas pilsētās. 13. augustā notiks vinila diena Cēsīs, kultūras un mākslas telpā “Mala”, kur to noslēgs vinila dīdžeja Ulda Rudaka rīkotā festivāla "Kartupeļpalma" koncerti, bet 24. septembrī notiks vinila dienas pasākums Rīgā, Nurmes alus darītavā un kultūras vietā Vagonu ielā 21. Un, kas zina, varbūt nākošgad jau esošajām vietām pievienosies arī kāda jauna pilsēta, piemēram, Latgalē," stāsta viens no pasākuma organizatoriem Mareks Ameriks.