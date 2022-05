Es ar mākslas pasauli esmu pazīstama jau kopš bērnības, jo man mamma ir ar māksliniecisku ievirzi. Es esmu augusi tādā ģimenē, kurā māksla vienmēr ir bijusi cieņā. Mēs no agras bērnības esam apmeklējuši muzejus, skatījušies dažādus mākslas darbus. Vēlāk braukājuši arī pasaulē uz dažādiem mākslas muzejiem. Tā ir vienmēr bijusi pamata dzīves sastāvdaļa. Gleznošana man ļoti patīk. Un es to atklāju mākslas skolā, kur man bija ļoti laba pirmā skolotāja Silvija Šķipsna, kurai arī es gribētu pateikt lielu paldies, jo viņa jau agrā vecumā pamanīja manu talantu un iepazīstināja mani krāšņo pasauli, ko paver eļļas glezniecība. Eļļas glezniecība kā priekšmets mākslas skolā bija paredzēts tikai pēdējā klasē, tie parasti bija jau gados vecāki bērni, bet mani ārpus kārtas uzņēma jau 12 gadu vecumā. S.Šķipsna man ļāva izpausties. Pirmie darbi, ko es gleznoju, bija zirgi, kas man līdz šai dienai ir tāda tēma, ko es šad un tad gleznoju, jo man viņi ir ļoti, ļoti personīgi tuvi. Šīs lietas, kas tiek parādītas arī izstādē, tās ir man pašai dzīvē svarīgas – gan ziedi, gan līdzsvara un miera meklējumi, gan arī sievišķā enerģija, kas caurstrāvo visu izstādi. Tās ir lietas, kas man ir iekšā, un man tam īpaša iedvesma nav jāmeklē.

Un ir tāds mirklis, kad tā glezna ir jāsavāc kopā, viņa ir jāpabeidz, tad ir tomēr jāsakoncentrējas un jānolemj precīzi, ko es darīšu un ko es nedarīšu, lai tas darbs būtu izdevies. Ir jāizlemj un jāsaprot, kā atrisināt, kā savilkt visu to esošo, kas ir uzgleznots, kopā, lai viņš iegūtu pilnīgu veidolu. Tajā brīdī parasti ir kaut kādas grūtības, jo katrs darbs ir atšķirīgs. Cik man ir gadījies runāt arī ar citiem māksliniekiem, tas nav atkarīgs no tā cik, bieži mēz gleznojam vai cik liela ir pieredze.

Līdz ar to katru reizi ir kaut kāds jautājums, kurš rodas. Reizēm mēs to atbildi gūstam, reizēm ne, bet ļoti bieži tajā brīdī rodas jauna iedvesma, ko es vēl gribu pamēģināt. Reizēm iedvesmu rada kādi jauni materiāli, notikumi kas ir ieraudzīti. Parasti ir kaut kāds viens elements, ko mēs izvēlamies, un tad tālāk tiek būvēts viss. Tas nav tikai gleznā. Tas ir arī, ja mēs būvētu māju un ieliktu grīdu. Mēs pirmo izvēlētos grīdas toni, un tālāk jau viss notiek sinerģijā, kad mēs izvēlamies toni, tad tālāk atlasām iespējas, kas būs pie šī toņa, pie faktūras, kas varētu piestāvēt, un tālāk tas namiņš būvējas pats.

Manas gleznas kalpos gan kā miera osta, gan arī kā enerģijas lādiņš. To nevar tā atdalīt, jo viss ir tāds ļoti mainīgs. Un arī sieviete bieži vien ir ārēji ļoti rāma un mierīga, tikai acīs var redzēt, ka kaut kas iekšā dzirksteļo un kustas. Līdz ar to es domāju, ka manas gleznas sniegs abas šīs lietas.

Laimīga? Tas ir tāds ļoti interesants jēdziens, kuram nav atbildes. Es domāju, ka tā atbilde ir katrā no mums pašiem, jo tas, kas mūs dara laimīgu, tas katram ir kaut kas savs, kas tiešām veldzē dvēseli katram no mums. Es domāju, ka katram pašam personīgi sevī ir jāatbild uz šo jautājumu, tad ir iespēja arī kļūt laimīgam.

Es domāju, ka ir daļa cilvēku, kas smeļas harmoniju un laimi arī citās lietās. To nevajadzētu attiecināt tikai un vienīgi kā pēcnācēju radīšanas pasākumu obligāti, jo ir cilvēki, kuriem nevajag būt vecākiem. Manuprāt, arī nevajadzētu viņiem to uztiept, jo mēs esam dažādi, cilvēku jau pasaulē pietiek. Varbūt nevajag būt tik ierobežotiem. Cilvēkiem ir jāļauj justies tā, kā viņi jūtas. Ja viņiem tiešām to vajag, ja cilvēks grib būt pat vecāku, ja viņam ir šī misijas sajūta, ja viņš vēlas ģimeni ar mazu bērnu, tad tam ir jābūt tāpēc, ka viņš vēlas šo bērnu, nevis viņš nezina, ko darīs dzīvē vai kā viņš aizpildīs savu ikdienu. Bērnam ir jābūt gaidītam tieši kā bērnam, kā personībai, kā cilvēkam, ko vecāks vēlas izaudzināt, jo viņam ir šī sajūta, ka viņš to tiešām grib, ka viņš atliks citas svarīgas lietas, lai to izdarītu.