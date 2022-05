Tautas mūzikas lauskas

J: Pasaules mūzika, man liekas, ir termins ar visplašāko tvērumu. Tas arī ierasti tiek lietots starptautiski, un turklāt labā lieta ir tā, ka katrs zem jēdziena pasaules mūzika var ielikt, ko vien pats vēlas. Pat tepat Latvijā, ja apskata "Zelta mikrofona" Tautas un pasaules mūzikas nominācijas kastītē ieliktos ierakstus, tad tur atrodamas visnesalīdzināmākās lietas. Šos ierakstus tur iedala žūrija, pat neatkarīgi no tā, kā sevi definē paši izpildītāji. No absolūtas autormūzikas līdz tradicionālās dziedāšanas rekonstrukcijai, kas cenšas turēties tik tuvu tradīcijai, cik vien iespējams, tātad cenšoties arī autorību mazināt, cik vien iespējams. Vieni izmanto radošumu, lai veidotu kaut ko pilnīgi jaunu un nebijušu, otri tai pašā laikā radoši cenšas pietuvoties tam, kas ir bijis un praktiski izzudis. Un to visu mēs varam likt kastītē kopā un uzlīmēt uzrakstu "pasaules mūzika", un melots jau nebūs. Tomēr kāda kopīga gaisotne, noskaņa visā šajā daudzveidībā ir jūtama. Es to sauktu par iedvesmošanos no saknēm un tradīcijas. Iespējams, šo iedvesmas izpausmi pat brīžam grūti aprakstīt, tomēr tai ir jābūt jūtamai, ja vēlies muzicēt vai dziedāt pasaules mūzikas festivālos.