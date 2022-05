FM: Patēriņa cenu pieauguma apstāšanos varētu sagaidīt tikai gada otrajā pusē

Šā gada aprīlī lielāko devumu patēriņa cenu pieaugumā noteica pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenu kāpums par 17,4% salīdzinājumā ar pērnā gada atbilstošo mēnesi, tādējādi izskaidrojot 4,5 procentpunktus jeb trešdaļu no fiksētās inflācijas.

Pārtikas produktu pieejamība atsevišķos pasaules reģionos un augošās cenas ir viens no aktuālākajiem tematiem inflācijas kontekstā visā pasaulē, norāda FM pārsāvji. 2021.gadā neapstrādātās pārtikas cenu līmenis pasaulē pieauga par 28%, tādējādi sasniedzot augstāko cenu līmeni desmitgadē.

Latvijā līdz pērnā gada rudenim pārtikas cenu pieaugums bija mērens un nepārsniedza 1%, ko ietekmēja gan sīvā konkurence pārtikas mazumtirdzniecības nozarē, gan mazāks pārtikas pieprasījums no restorānu un viesnīcu puses. Tomēr, palielinoties energoresursu cenai un pārtikas pieprasījumam, kā arī sliktās ražas dēļ atsevišķām lauksaimniecības kultūrām pasaulē, paātrinājās arī cenu pieaugums.

FM pārstāvji prognozē, ka arī turpmāk pārtikas cenu kāpums, visticamāk, vēl paātrināsies Krievijas iebrukuma Ukrainā dēļ, jo Krievija ir lielākais kviešu eksportētājs pasaulē, veidojot ap 20% no kopējā pasaules eksporta. Savukārt Ukraina nodrošina ap 5% no globālā kviešu eksporta.

Turklāt šā gada martā Krievija aizliedza graudaugu eksportu uz Eirāzijas ekonomiskās savienības dalībvalstīm. Lai arī šo savienību veido vien dažas NVS valstis, tomēr tas norāda uz tendenci, ka graudaugu pieejamība varētu būt ierobežota, līdz ar to ietekmējot cenu. Papildus tam FM pārstāvji atzīmē, ka Ukraina ieņem vienu no vadošajām lomām saulespuķu, kukurūzas un rapša eksporta tirgū visā pasaulē. Tādējādi karš Ukrainā būtiski ietekmēs šo preču eksportu, palielinot to cenu globālajos tirgos.