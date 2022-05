Valsts policija norobežojusi "Uzvaras pieminekli" ar žogu

Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks: “Vakardienas notikumu attīstības gaitu vērtēju kā nepieņemamu un saprotu patriotiski noskaņotās sabiedrības neizpratni par to, kāpēc piekļuve okupācijas režīma simbolam netika ierobežota ātrāk. No policijas puses vēlos vēlreiz uzvērt, ka mēs varam darboties tikai un vienīgi atbilstoši likumam. Policijas tiesības slēgt vai ierobežot piekļuvi kādam objektam nav tik visaptverošas, kā varētu šķist. Vēršu uzmanību, ka bez reāli būtiskām sabiedrības drošības apdraudējuma pazīmēm likuma pants, kas paredz tiesības liegt piekļuvi kādiem objektiem, nevar tikt piemērots. Gatavojoties 9. maijam policija strādāja pēc iepriekš rūpīgi izstrādāta plāna, gatavojoties un savlaicīgi novēršot konfrontācijas un apdraudējuma riskus, par ko liecina arī konkrētās dienas gaita - tā tika aizvadīta bez būtiskiem saasinājumiem un neizcēlās ne ar kādiem īpaši konfrontējošiem notikumiem. Tāpat arī netika pieļauta masveidīga personu pulcēšanās un viss noritēja salīdzinoši mierīgi. Līdz ar to, uz konkrēto brīdi jebkādi lēmumi par piekļuves liegšanu objektam likumiski no policijas puses nebija pamatoti, tas gan neizslēdza iespēju šo piekļuvi slēgt citiem, kam ir šāda kompetence.”