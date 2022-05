Jaunais LNSO galvenais diriģents būs 22 gadus vecais soms Tarmo Peltokoski

"Pasaulē ir daudz talantīgu jauno diriģentu, un vairākus no tiem mēs bijām aicinājuši iepriekšējās sezonās stāties pie LNSO diriģenta pults, domājot par nākamo orķestra galveno diriģentu. 2022. gada janvārī Rīgā no Somijas ieradās Tarmo Peltokoski, un jau otrajā mēģinājumu dienā bija skaidrs – šis ir mūsu diriģents! Viņš aizrāva mūziķus ar savām pārliecinošajām muzikālajām idejām un sajūsmināja ar inteliģento cieņu pret mūziku un atskaņotājiem – kopīgais darbs bija īsti svētki. Četrus mēnešus pēc mūsu pirmās tikšanās esam ļoti priecīgi paziņot, ka no 2022./2023. gada sezonas Tarmo Peltokoski būs LNSO mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents. Mūs gaida krāsains un pārsteigumu pilns ceļojums mūzikas pasaulē!" saka LNSO direktore Indra Lūkina.