Forums "Līdere" tuvojas: Svinēsim piecu gadu jubileju!

Foruma piecu gadu jubilejas svinības solās būt vērienīgas daudzējādā ziņā. Pirmkārt, pasākumā piedalīsies līdz šim lielākais klātienes apmeklētāju skaits - 1700. Sagaidāms, ka attālināti “Forums LĪDERE” šogad vēros vairāk nekā 100 000 skatītāju. Otrkārt, apmeklētājas visas dienas garumā gaida dažādi pārsteigumi, muzikāli priekšnesumi, kulināri baudījumi, īpašie piedāvājumi no pasākuma atbalstītājiem un daudz kas cits. Treškārt, nedrīkst aizmirst par foruma galveno daļu - 15 harismātisku lektoru uzstāšanos, kuri iedvesmos sapņot drošāk un sasniegt vairāk.

Gluži kā iepriekšējos gadus “Forums LĪDERE” programma iedalīta trīs lielos blokos. Pirmais no tiem ir par profesionālo izaugsmi. Lektoru prezentācijas šajā daļā vīsies ap tādām tēmām kā līdztiesība, sieviete politikā, kā top līdere. Pasākuma otrā daļa veltīta attiecībām un ģimenei. Tajā lektori atklās, kā savienot karjeru, mīlestību un sapņus, runās par depresijas dažādajām sejām, sievietes sirdi no emocionālā un fiziskā skatupunkta, pastāstīs, cik daudz tango var pateikt par partnerattiecībām un kāpēc tas mums ir jāzina. Savukārt “Forums LĪDERE” noslēdzošā daļa akcentē sievietes personisko attīstību, mudinot sapņot drošāk. Lektori dalīsies savā pieredzē, stāstot, ka par stiprām nepiedzimst, jebkuram jaunam sākumam līdzi nāk bailes, atklās, kā iemīlēties sevī, ieskatoties nāvei acīs, kā no iekšējā cietuma sasniegt garīgās brīvības virsotnes.