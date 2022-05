Foto ⟩ Grupa "Sudden Lights" izdod trešo studijas albumu "Miljards vasaru"

Albumā mūziķi ved cauri plašai emociju amplitūdai no saulainas nostaļģijas līdz elektrizējošai jaudai. Albums tapis grupas radošajās nometnēs tālu prom no pilsētas trokšņiem, to caurstrāvo sapņaina un nesteidzīga gremdēšanās notikumos, kurus gribētos piedzīvot atkal un atkal. Albumā apkopotas 10 dziesmas vasaras noskaņās, mēģinot tvert patīkamās sajūtas bezgalību.