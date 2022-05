Dziedātāja un dziesmu autore Monta izdod jaunu albumu “Planēta tu”

"Albuma tapšanas sākumā to biju iedomājusies citādāku, taču 2021. gada sākumā manā dzīvē notika radikālas pārmaiņas un līdz ar tām arī radās jaunas dziesmas, albums piepildījās ar citu jēgu un formu," saka Monta. "Esmu pateicīga Guntaram Račam un MicRec, ka atbalstīja manu ideju par sadarbību ar Jāni Čubaru, kurš jau ar pirmo dziesmu manī radīja pārliecību, ka viņš būs visa mana albuma producents. Sadarbība ar Jāni bija pārsteidzoši viegla, organiska, un nevienā brīdī nebija grūti par kaut ko vienoties. Viņš ir viens no tiem studijas producentiem, kas studijā ļaujas radošajam vilnim, eksperimentējot. “Planēta tu” ir mūsu kopīgs projekts. Albuma ietvaros apskatu dzīves un situāciju skaudrumu, atļaujos arī nedaudz romantiski pasapņot un paskumt, kā arī tā noslēgumā tomēr piedzīvot cerību pilnu pacilājumu. “Daļa no manis” šo raibo piedzīvojumu gan dzīves notikumos, gan dziesmās, organiski noslēdz kā albuma pēdējā dziesma. Paldies talantīgajai un sirsnīgajai čellistei Ernai Daugavietei, ka piekrita spēlēt šajā skaņdarbā."