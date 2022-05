Mēness augsnē pirmo reizi izdevies izaudzēt augus

Viens no lielākajiem pētnieku izaicinājumiem ir tas, ka viņiem nav pietiekami daudz Mēness augsnes paraugu, ar ko eksperimentēt. Vairāk nekā trīs gadu perioda laikā, sākot no 1969. gada, NASA astronauti no Mēness atgādāja 382 kilogramus Mēness iežu, urbumu paraugu, oļu, smilšu un putekļu.