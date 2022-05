Staķis: Pārdaugavas pieminekļa demontāžas darbiem vajadzētu sākties šogad

Runājot par to, kas varētu atrasties pieminekļa vietā pēc tās demontāžas, Staķis norādīja, ka piektdienas Rīgas domes lēmums ir papildināts ar priekšlikumu, kurš uzliek par pienākumu pilsētas attīstības departamentam sagatavot ziņojumu par to, kam jāatrodas pieminekļa vietā no pilsētplānošanas viedokļa.