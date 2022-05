Kannās rādīs nogalinātā lietuviešu režisora filmu "Mariupole 2"

"Vai zināt, kas Mariupolē bija pārsteidzošākais? Neviens nebaidījās no nāves, lai gan tā jau bija klāt. Nāve jau bija līdzās, un neviens negribēja mirt bez jēgas. Cilvēki palīdzēja viens otram, pat riskējot ar dzīvību. Gāja ārā smēķēt un runāties arī tad, kad krita bumbas. Nauda vairs nepastāvēja, dzīve bija kļuvusi pārāk īsa, lai to atcerētos," teikts filmas pieteikumā. "Visiem pietika ar to, kas ir, cilvēku robežas kļuva plašākas. Nebija ne pagātnes, ne nākotnes, nekādas tiesāšanas, nekādas daudznozīmības. Tā bija paradīze ellē. Trauslie drebošie tauriņa spārni sakļāvās aizvien ciešāk. Nāves smarža savā tiešākajā veidā. Tie bija dzīves sirdspuksti."