Prognozes: Šveicieši referendumā atbalstījuši aktīvāku dalību "Frontex"

Kopš 2007.gada pašmāju televīzijas raidorganizācijām ir bijis pienākums ieguldīt Šveices filmu veidošanā 4% no sava apgrozījuma. Likuma labojuma mērķis ir panākt, ka arī globālās straumēšanas platformas, tādas kā "Netflix", "Disney+" un "Blue", iegulda 4% no savas Šveicē gūtās peļņas Šveices filmu veidošanā. Turklāt straumēšanas pakalpojumiem būs arī jānodrošina, ka 30% no satura, kas pieejams Šveicē, ir Eiropas filmas vai seriāli.