Saeima neplāno pagarināt 90 dienu atbalsta termiņu Ukrainas bēgļiem

Valdība ļāvusi pašvaldībām bēgļu izmitināšanai izmantot arī privātus īpašumus, par to kompensējot īri līdz 400 eiro.

"joprojām paliek iespēja izmitināt bēgļus viesnīcās, bet politiskā vienošanās paredz to, ka šī iespēja ir spēkā līdz 1. jūlijam."

"Līdz ar to šīs izmitināšanas smaguma centrs jeb šī prioritāte tiek pārorientēta uz atbalstu mājsaimniecībām, uz īres dzīvokļiem, un visā visumā šī pieeja ir sinhronizēta un salāgota ar to atbalstu, kas tiek organizēts gan Lietuvā, gan Igaunijā. Šis bija arī viens no mērķiem salāgot investīciju un atbalsta apjomu reģiona ietvaros," viņš piebilda.