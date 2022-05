Nedēļas nogalē atklās vasaras brīvdabas kultūrvietu Aristīda pagalms

To visu būs iespējams apskatīt 20. maijā no plkst. 19.00, kad "Aristīda pagalms" vērs durvis pirmajiem apmeklētājiem. Pēc mākslas aplūkošanas un iesildīšanās lietuviešu fankmūzikas viesdīdžeja Vladas muzikālā noformējuma pavadībā, plkst. 20.30 būs iespējams baudīt atraktīvo Lietuvas ballētāju "Antikvariniai Kašpirovskio dantys" (AKD) koncertu.

Savukārt klubā "One one" sākot no plkst. 20.00, svinot Aristīda pagalma atklāšanu, bez ieejas maksas varēs izbaudīt elektroniskās deju mūzikas vakaru ar dīdžeju DIN un Ikss uzstāšanos. No plkst. 23.00 līdz pat rīta gaismai notiks jau maksas pasākums "Berlin Invasion Goes to Riga". Tajā uzstāsies Ekva, LE/AR, Groove Daniel, Konik Polny, E91 un Miseralist.