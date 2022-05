Ēnu ekonomikas īpatsvars 2021.gadā Latvijā audzis līdz 26,6%

Pētījuma rezultāti liecina, ka 2021.gadā Latvijā, salīdzinoši ar 2020.gadu, palielinājusies uzņēmēju apmierinātība ar valsts nodokļu politiku - no 2,63 uz 2,7. Savukārt Lietuvā un Igaunijā vērojams apmierinātības ar nodokļu politiku samazinājums, attiecīgi no 3,08 uz 2,81 un 3,14 uz 3,02.

Uzņēmēju apmierinātība Latvijā nedaudz palielinājusies arī attiecībā uz likumdošanas kvalitāti (no 2,96 2020.gadā uz 2,98 2021.gadā), bet samazinājusies Lietuvā un Igaunijā, attiecīgi no 3,03 uz 2,89 un 3,35 uz 3,25. Savukārt apmierinātība ar valdības atbalstu uzņēmējiem 2021.gadā Latvijā palielinājusies līdz 2,89 (no 2,59 2020.gadā), bet samazinājusies abās pārējās Baltijas valstīs - līdz 2,91 Lietuvā (no 2,99 2020.gadā) un līdz 2,51 Igaunijā (no 2,78 2020.gadā).