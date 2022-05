Kultūrvietā "Tu jau zini kur" "Blockhead" un "Arms and Sleepers"

"Blockhead" ir hiphopa producents un mūziķis no Manhetenas Ņujorkā. Viņa jaunākais soloalbums "Space Werewolves Will Be The End Of Us All", iznācis 2021. gada septembrī (Future Archive Recordings), ir saņēmis kritiķu atzinību tādos medijos kā BBC un KEXP. Ļoti veiksmīga arī bijusi "Blockhead" sadarbība ar amerikāņu reperi Aesop Rock, kas rezultējās 2021. gada novembrī izdotajā albumā "Garbology" (Rhymesayers). Koncertā skatītāji un klausītāji piedzīvos eklektisku elektroniskās mūzikas performanci, kas tiks paspilgtināta ar videoprojekcijām un gaismu elementiem, un aptvers mūziķa 20 gadus ilgo un radošo darbību mūzikā.