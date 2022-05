Foto ⟩ Multimediālā grāmatā izdod seno teiku par Kurbadu

"Kurbada stāsts ir ļoti saistošs pat mūsdienu filmu un videospēļu pasaulē. Tas izved mūs cauri latviskās pasaules trim līmeņiem un iepazīstina ar to iemītniekiem – uz zemes sastopam cilvēkus, Laimu, milžus, mošķus un raganas, pazemē kaujamies ar velniem un sumpurņiem, bet debesīs pats Debesu Kalējs piesakās mums par palīgu. Ilustrācijas ir izstrādātas digitālā zīmējuma tehnikā, stilistiski iedvesmojoties no komiksiem un videospēlēm, kas mūsdienās patiesībā pilda līdzīgu lomu kā pasakas un teikas sendienās. Folklora ir dzīva, tāpēc tai jāturpina dzīvot arvien jaunās formās," atklāja grāmatas māksliniece Sindija Anča.

"Kurbada stāsts ir stāsts par katru no mums un par mums visiem. No mums atkarīgs, kurš no varoņstāsta tēliem kādā brīdi esam, ar ko personificējamies – putnu, kas ceļas spārnos un paceļ citus, Radītāju, laižot pasaulē un dodot dzīvību saviem bērniem, Pātagu vijēju, kas sameistaro ieročus cīņai pret mošķiem, vai varbūt paši dažbrīd rīkojamies kā šie mošķi… Vai iemiesojam sevī Kurbadu – cīnītāju un mērķtiecīgu darītāju – varoni, apliecinot Kurbada spēku, izveicību, zināmu viltību, harmoniju un viedumu labā uzvarā pār ļauno! Kurbads caur savu dēlu turpinās mūsos, un mēs, latvieši, esam Kurbada ģimenes locekļi. Lai godam to vienmēr nesam! Grāmata "Kurbads. Latvju varoņstāsts" ļauj mūsu bērniem izstāstīt stāstu par latvju varoni, paspilgtinot to ar ilustrācijām un grupas "Skyforger" dziesmām, veidojot stipru latvisko pašapziņu, un šo grāmatu mūsu bērni vēlāk lasīs priekšā saviem bērniem," pauda grāmatas idejas un koncepcijas autors Imants Parādnieks.