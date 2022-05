Foto ⟩ Spraigas cīņas, pārsteidzošas uzvaras - atklāta 29 Latvijas autokrosa čempionāta sezona

1600 klases uzvarētājs Dāvis Ūdris debitēja čempionātā pagājušajā gadā un spēja sasniegt titulu. Jaunais braucējs pierādīja, ka ir vērā ņemams konkurents un šī gada pirmajās sacensībās to spēja apstiprināt – pirmais finālā, atstājot aiz sevis spēcīgus konkurentus.

Lielākais dienas pārsteigums bija 2000 super fināla brauciens, kā arī diena kopumā. Pagājušā gada čempions, Ritvars Kārkliņš, tehniska defekta rezultātā no cīņas par uzvaru izstājās. Fināla braucienā pirmajā rindā skatītāju favorīti – Ivo Gabrāns un Toms Edušs, diemžēl abi sportisti sacensību incidentu rezultātā izstājās no cīņas par goda pjedestālu. Pārsteigums – Viestura Plētiena uzvara, starts no pēdējās rindas finālā, konkurentu sadursmes un pareiza džokera stratēģija aizveda pretim skaistai uzvarai pirmajā posmā.