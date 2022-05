"Kino bize" Godāra "The Rolling Stones" filmas seansi

Atzīmējot rokgrupas "The Rolling Stones" 60. jubileju, pēc vairāk nekā piecdesmit gadiem kinoteātris "Kino bize" Rīgā pirmizrādīs Žana Lika Godāra dokumentālo filmu "Viens plus viens" (1968), kurā fiksēta dziesmas "Sympathy for the Devil" tapšana. Filma tiks izrādīta trīs seansos no 20. līdz 22. maijam. Sestdienas, 21. maija, vakarā viesos būs mūzikas zinātnieks Jānis Žilde, lai sniegtu skatītājiem filmas ceļavārdus.