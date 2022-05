NA rosina Kariņu vēlreiz apsvērt Vitenberga demisijas pieprasījumu

Neoficiāli tiek norādīts uz iespēju, ka iekšlietu ministra amats no partijas Kustība "Par!" ("Par!") varētu arī pāriet partijas "Latvijas attīstībai" pārziņā.

Taču, ja tomēr tas saglabātos "Par!" pārziņā, tad kā viens no variantiem neoficiāli izskan varbūtība uz šo posteni apsvērt Saeimas deputāta, līdzšinējā, nu jau bijušā Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra, Mārtiņa Šteina (AP) kandidatūras iespēju.

LTV raidījums "Panorāma" otrdien ziņoja, ka AP iekšienē kā viena no iespējamām iekšlietu ministra amata kandidātēm tiekot minēta Saeimas deputāte Inese Voika, kurai esot nepieciešamā pielaide. Savukārt TV3 vēstīja, ka iekšlietu ministra amatam tiek izvērtēta arī Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāre Baiba Bļodniece.

Jau ziņots, ka Nacionālās apvienības (NA) veiktā "šantāžas mēģinājuma" dēļ Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) ir nolēmis prasīt Vitenberga demisiju. NA varēs izvirzīt jaunu kandidātu ekonomikas ministra amatam. Vienlaikus gan Kariņš pieļauj iespēju NA pašai lemt par to, kuru no saviem ministriem nomainīt. Premjers skaidroja, ka Vitenbergs patlaban demisijai ticis izvēlēts kā "jaunākais" NA ministrs.

No Kariņa paustā secināms, ka viņš šantāžu saskata NA aicinājumā prasīt nu jau no amata atkāpušās iekšlietu ministres Marijas Golubevas (AP) demisiju, pretējā gadījumā NA solot aiziet no valdības.