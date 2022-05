Kā amerikāņu cietumā funkcionē Āriešu brālības banda

2017. gada krimināldrāma "Dūzis" ("Shot Caller"), kas skatāma "LMT Viedtelevīzjā", piedāvā iepazīt šo ar ziemeļniecisko šarmu apveltīto aktieri no nedaudz cita leņķa.

54 gadus vecā amerikāņu režisora Rika Romāna Vo (Ric Roman Waugh) filmā, kas pirmizrādi piedzīvoja Losandželosas kino festivālā, aktieris atveido šķietami laimīgu ģimenes cilvēku Džeikobu, kura dzīve, karjera un ģimene no ārpuses ir perfekta, taču to visu viņš pēkšņi zaudē vienā mirklī. Pēc saviesīgām vakariņām kopā ar ģimenes draugiem atgriežoties mājās ar auto, viņš, iegrimis jautrās sarunās, luksoforā nepamana sarkano gaismu. Dzērumā tiek izraisīta avārija, kurā iet bojā viņa labākais draugs. Par to likumsakarīgi viņš saņem cietumsodu - 10 gadus aiz restēm, kas jāizcieš starp rūdītākajiem noziedzniekiem un slepkavām.