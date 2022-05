Latvijā konstatēti 164 jauni Covid-19 gadījumi, septiņi cilvēki miruši

Kopumā aizvadītajā diennaktī laboratoriski veikti 3269 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 5% bija pozitīvi. No reģistrētajiem jaunajiem inficēšanās gadījumiem 55 cilvēki nebija vakcinēti vai nebija pabeiguši vakcinācijas kursu, bet 109 bija vakcinēti pret Covid-19.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs ir samazinājies no 170,7 līdz 157 uz 100 000 iedzīvotāju. Savukārt septiņu dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju aizvadītajā diennaktī samazinājies no 74,8 līdz 65,2.

No mirušajiem pacientiem viens bija vecumā no 50 līdz 59 gadiem, divi bija vecumā no 70 līdz 79, bet četri - no 80 līdz 89 gadiem.