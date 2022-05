Foto ⟩ Emijas Vainhausas vecāki rada savu versiju par meitas traģisko likteni

Mičs toreiz licis no filmas "Amy" izņemt ainu par to, kā Eimija aizvadījusi Ziemassvētkus vienatnē. Viņš skaidroja, ka dziedātāja esot pavadījusi rītu ar savu līgavaini, bet pēcpusdienā viņi esot plānojuši katrs aizbraukt pie savas mātes. "Eimija, kā jau viņa dažreiz mēdz darīt, nolēma nekur nebraukt. Mans dēls Alekss devās pie viņas, lai viņai nebūtu jābūt vienai. Mēs iebildām, un viņi izņēma ainu no filmas. Tas bija nepatiesi un ļoti sāpīgi. Un tas ir tikai viens piemērs, cik šī filma ir tendencioza un neobjektīva," Vainhauss savulaik atklāja intervijā britu tabloīdam "The Sun".