Festivālā "Rīgas ritmi" uzstāsies arī "Riga Jazz Stage" laureāti

"Brančam bija dzelžaina, bet smalka pieeja grūvam, kas pierādīja lielisku pauzēšanas izjūtu, nedaudz atgādinot Braiena Bleida stilistiku," konkursa apskatā britu džeza žurnālā "Jazzwise" pēcāk rakstīja Kevins Ležandrs, kurš Domo skaņdarba "That Mine" ierakstu no "Riga Jazz Stage" koncerta atskaņoja arī savā pārraidē "J to Z" radiostacijā "BBC Radio 3".