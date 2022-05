Jaunākā mākslas darbu izsole Ukrainas zīmē

Glezna ir ar ļoti interesantu vēsturi – sākotnēji piederējusi Siguldas strēlnieku pulka pulkvedim Kārlim Priedītim, kurš to 20. gadsimta 60. gadu vidū dāvinājis savam draugam Mākslas akadēmijas profesoram Tenim Grass (senioram), pēcāk aptuveni 1980. gadu vidū glezna atkārtoti mainījusi īpašnieku, par kuru plašāka informācija nav zināma. Gleznu Klāvs Grass 2013. gadā saņēmis savā īpašumā Sarkandaugavā, kur burtiski nejauši to izglāba no bojāejas pirms mājas nojaukšanas. Bijis acīm redzams, ka glezna laika gaitā cietusi, bet, neskatoties uz to, Grass to nešaubīgi atpazinis, pēcāk vairākus gadus gleznai veikta izpēte, restaurācija un atribūcija.