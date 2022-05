Kas e-veikalā piesaista un atbaida pircējus?

Interneta veikalu pārbagātībā, e-veikalam ir svarīgi ne tikai piepildīt klientu vēlmes, bet arī tās pārsniegt, piedāvājot rīkus un funkcijas, kuras klientu patīkami pārsteigs. Klix un pētījumu aģentūras Norstat sabiedrības aptaujas dati liecina, ka pozitīvi iepirkšanās pieredzi ietekmē vairāki faktori. Svarīgākie no tiem ir preču un pakalpojumu apraksti, ērts lapas dizains, parocīgs un funkcionāls meklēšanas rīks un ērtas apmaksas iespējas. 52 % no biežiem e-veikalu pircējiem izvēlētos apmaksu ar internetbanku tiešsaistes maksājumu jeb MultiLink (citur dēvēti arī par banklink), 20 % maksātu ar maksājumu karti un tikai 9 % būtu gatavi apmaksāt rēķinu. Interesanti, ka arī ātrie apmaksas rīki Google Pay, Apple Pay un citi pagaidām nav izplatīti – tos izvēlētos tikai 7 %.

Klientu vēlmes ir dažādas, un e-komercijas tirgotājs būtu ieinteresēts dot katram iespēju izvēlēties sev ērtāko maksāšanas veidu. Pozitīvā ziņa – šobrīd vairs nav nepieciešams doties pie katras bankas un slēgt ar to līgumu tikai tādēļ, lai klienti varētu norēķināties ar tās kartēm vai internetbanku. Pateicoties Klix - universālajam tiešsaistes maksājumu pieņemšanas risinājumam - pietiek ar vienu integrāciju, lai klientam būtu norēķinu maksājumu brīvība. Spraudņa (plug-in) instalēšanas procesu iespējams izdarīt gandrīz tūlītēji, ja e-veikals izmanto kādu no lielajām e-komercijas platformām. Savukārt individuāli izstrādātām mājaslapām integrāciju iespējams veikt ātri, izmantojot API.

Ko klienti sagaida no e-veikala vai pakalpojumu sniedzēja?

Iepērkoties tiešsaistē vai apmaksājot kādu pakalpojumu, klienti paredz, ka viņu dati būs drošībā. Lielāki vai mazāki kiberuzbrukumi uzņēmumiem notiek katru dienu, un datu zādzības izmaksas ir pārāk augstas, lai šo draudu neuztvertu nopietni. Interneta veikalos datu aizsardzība ir īpaši svarīga, jo šobrīd vairums interneta veikalu pieprasa ievadīt klienta privātos datus savā mājaslapā, lai veiktu pirkumu, kā arī veikt pircēja profila reģistrāciju. Tas nozīmē, ka datu noplūdes gadījumā klienta dati – e-pasts, internetveikalā izveidotā profila parole, telefona numurs, iespējams, ka arī personas kods, var nonākt krāpnieku rokās. Krāpnieki tālāk ar e-pastu un paroli var mēģināt piekļūt citiem klienta kontiem, jo, diemžēl, liela daļa cilvēku izmanto vienu paroli visur. Līdz ar to ir nepieciešams izdarīt izvēli glabāt klientu datus pašiem vai uzticēt šo uzdevumu citam. Lai atvieglotu uzņēmējam ikdienas izaicinājumus, Klix ir atrisinājis problēmu ar klientu datu glabāšanu. Risinājuma pamātā ir Klix lietotne, ko savā viedierīcē instalē pircējs, un tajā reģistrējas tikai vienreiz. Otrā pusē ir tirgotājs, kas savā interneta veikalā ir integrējis Klix un pirkuma mirklī klientiem atliek apstiprinājumu dot lietotnē, līdz ar to e-veikalā nav jāievada privātie dati.

Palīgs datu analīzē un pārvaldīšanā

Pandēmijas ietekmē tirgotājiem gandrīz divkāršojies dažādu ienākošo maksājumu skaits un datu apjoms. Piemēram, uzņēmēja e-veikals paredz apmaksu tiešsaistē, saņemot preci ar POS termināli, izrakstot rēķinu – līdz ar to jāapstrādā vairāki veidi darījumu. Redzot izaicinājumus, ko šīs izmaiņas ir radījušas, Citadele izstrādāja risinājumu, kas atvieglo klientu ikdienu – Citadeles biznesa portālu. Tas piedāvā ātri iegūt datus par klientu darījumiem pārskatu formā, apskatīt atsevišķus darījumus, kā arī salīdzināt darbības rezultātus pa dažādiem laika periodiem. Balstoties uz klientu segmentu, var veikt padziļinātāku analīzi par labāko biznesa dienu vai stundu, analizējot klientu plūsmu tirdzniecības vietās. No uzņēmēju aptaujām secināts, ka pirkumu atgriešana e-komercijas tirgotājiem sagādā galvassāpes, tāpēc ir ieviesta iespēja to izdarīt ar vienu klikšķi - Citadeles biznesa portāls piedāvā automātiski izveidot rēķinu un nosūtīt to klientam e-pastā. Tādējādi tiek atslogots arī uzņēmēja klients, jo rēķina saite aizved pa tiešo uz maksājuma formu un nav pašam jākopē dati.