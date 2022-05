FOTO: Publicitātes foto

Lēzenie jumti ir visierastākais risinājums rūpnieciskajām un sabiedriskajām, kā arī dzīvokļu ēkām. Šie jumti ir lieli, un uz jumta jāuzceļ daudz siltumizolācijas palešu. Parasti visas vienā reizē, tāpēc tam nepieciešams ceļamkrāns vai pacēlājs. Tādējādi iepakojums kļūst par svarīgu daļu no uzstādīšanas procesa.

PAROC izstrādājis jaunas jumta siltumizolācijas materiālu paletes, kas veicinās atkritumu samazināšanu celtniecības objektos un uzlabos celtnieku darbu. Jaunā palete ir ~ 1,30 m augsta akmens vates palete. Siltumizolācijas plāksnes novietotas tieši uz atbalstiem/kājām, kas izgatavotas no akmens vates. Šie atbalsti ir izgatavoti no tām pašām plāksnēm, kā siltumizolācija paletē. Tāpēc arī tās var/vajadzētu izmantot jumta siltumizolācijai. Atbalsta/kāju platums ir 300 mm, garums 1200 mm. Atbalstus iespējams izgatavot no 1, 2 vai 3 plāksnēm atkarībā no siltumizolācijas biezuma.

PAROC jumta siltumizolācijas piedāvājums aptver vietējā tirgus vajadzības pēc renovācijas un jauniem celtniecības darbiem. Plašs produktu klāsts ļauj izvēlēties vispiemērotāko risinājumu lēzeniem jumtiem uz betona vai profilēta tērauda plāksnēm no viena līdz vairākiem siltumizolācijas slāņiem. Jumtiem renovācijas vai celtniecības darbos ar augstu mitrumu mēs piedāvājam ventilētas lēzeno jumtu sistēmas - Air PAROC ar īpašām PAROC ROS 30g plāksnēm.

Jaunā iepakojuma priekšrocības ir acīmredzamas: augstās paletes (~ 2,6 m augstas) tiek aizstātas ar zemākām paletēm - ~ 1,30 m. Tādējādi iespējams vieglāk noņemt siltumizolācijas plāksnes no paletes augšas. Tiek samazināts koka palešu skaits, ko nepieciešams nocelt no jumta, uzglabāt un aizvest no celtniecības objekta. No jaunās akmens vates paletes pāri paliek vien neliels apjoms plastmasas, kas tiek likvidēts kopā ar citiem plastmasas atkritumiem. Turklāt siltumizolācija, kas izmantota atbalstu izgatavošanā, tiek izmantota tā paša jumta siltumizolācijai un nerada papildus izmaksas.

Aplēses liecina, ka, siltinot 5000 m2 jumtu ar 150 mm PAROC ROS 30 plāksnēm, vairs nav nepieciešams uzglabāt, nocelt no jumta un likvidēt 155 koka paletes. Līdz pat 208 m2 siltumizolācijas tiek nodrošināta bez maksas, to iegūstot no akmens vates palešu atbalstiem/kājām.