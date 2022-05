Rēķini nav salīdzināmi; apgalvojumi par cenu kāpumu maldinoši

Energoresursu cenu straujais pieaugums pasaulē ir būtiski ietekmējis komunālo pakalpojumu cenas, piemēram, maksu par apkuri un elektrību. Oportūnistiski maldinātāji to izmanto, lai kurinātu agresīvas diskusijas savu sekotāju vidū. Piemēram, sociālajā medijā Facebook kopš aprīļa beigām tiek izplatīts kāds attēls, kurā redzami divi komunālo maksājumu rēķini – no 2018. un 2022. gada. Attēla publicētāji cenšas maldināt par to, ka komunālie maksājumi ir kļuvuši daudz dārgāki nekā patiesībā. Taču rēķini nav salīdzināmi, jo tajos atšķiras saņemtie pakalpojumi un to apjoms.