"Next To Zero" FOTO: publicitātes

Alternatīvā roka duets no Latvijas "Next To Zero" publisko savu pirmo singlu "Nervous Individual" no gaidāmā albuma "More Power". Sākot ar 20. maiju singls būs pieejams visās lielākajās straumēšanas un mūzikas lejupielādes platformās.