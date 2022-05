Literatūras skolotāja Lita Silova: Pildu reklāmas aģentes, režisores un konsultantes lomas

Es pati esmu lasījusi tiešām daudz, un manā dzīvē tas ir bijis pateicoties manai vecmāmiņai, kura man ne vien iemācīja lasīt, pati nebūdama vienkāršs, ne ļoti izglītots cilvēks. Kaut kādā mērā viņa mani ieveda pasaulē, kas man pašai patika. Arī vēlāk, studiju procesā daudz lasīju, jo man tas patika un caur to es pilnveidojos. Līdz ar to varētu teikt, ka laika gaitā esmu uzkrājusi zināšanu bagāžu, un manī mīt liela vēlme tās nodot arī citiem. Tomēr esmu apzinājusies, ka otram no visas tās bagātības varu nodot tikai kādu mazumiņu. Runājot par to, kā organizēju savu darba procesu ar skolēniem, tad ir tāds smalks vārds “vadīta izvēle”. Tas nozīmē to, ka mācot literatūru, gan man kā skolotājai, gan skolēnam patiesībā ir dota diezgan brīvas iespējas. Es varu izvēlēties veidu, kādā mācīt, savukārt skolēni var izvēlēties, kādas grāmatas lasīt – skolotāja, vai drīzāk konsultanta, redzīgā acu skatiena uzraudzībā. Mūsdienu jauniešu vidū ir vieni, kuri sajūsminās ar Kamī stilu, citiem patīk Sartrs, un tas ir normāli. Turklāt, ja viens ir lasījis vienu un otrs otru, tad man kā stundas režisorei ir jāpanāk, lai visi dzird visus, kā rezultātā rodas situācija, ka nevis es kā skolotāja mācu, bet gan skolēni, paši savā starpā sarunājoties, saprot un ieinteresējas par tām grāmatām, kuras lasījuši klases biedri.