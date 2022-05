Tiesa uzdod piešķirt patvērumu Latvijā Krievijas uzņēmējam

Vīrietis Krievijā strādāja jūras tirdzniecības ostā, kā arī ieņēma amatus citos uzņēmumos. Federālās drošības dienesta darbinieki vairākkārt pieprasīja, lai vīrietis sniedz nepatiesas liecības pret citām personām, taču viņš atteicās to darīt.

2015.gada martā pēc kārtējās piedzīvotās psiholoģiskās un fiziskās vardarbības epizodes no apsardzes darbiniekiem vīrietis nonācis slimnīcā un arī 2015.gada maijā atkārtoti hospitalizēts. No slimnīcas pieteicēju mēģināja aizvest prom Krasnodaras reģiona policisti, taču ārsti to nepieļāva.