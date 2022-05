Arestovičs: Krievija cenšas aizkavēt Ukrainas Bruņoto spēku pārapbruņošanos

Viņš klāstījis, ka Krievijas galvenā tēze ir, ka karš ir jāizbeidz un labākais veids, kā to izdarīt, ir demilitarizēt Ukrainas Bruņotos spēkus. "Viņu uzdevums ir samazināt ieroču piegāžu tempus," piebildis Arestovičs.

Krievijas karaspēks turpina uzbrukumus Ukrainas austrumos, pastiprinot centienus ieņemt Luhanskas apgabalu un virza savus spēkus uz ziemeļiem no Harkivas.

ASV bāzētās domnīcas "Institute for the Study of War" (ISW) analītiķi lēš, ka Krievija plāno jaunu uzbrukumu ar mērķi okupēt Hersonas apgabala ziemeļu daļu un virzīties Zaporižjas apgabalā.