"The Hobos & Ralfs Eilands" izsludina koncertus un izdod dziesmu

Koncertos paredzēts izpildīt grupas populārākos skaņdarbus – "Christian (I’m Gonna Be)", "Walk All Night", "Lost In Space", "Lululu", kā arī citas "The Hobos" zināmās un fanu iemīļotās dziesmas. Koncertu programmā mūziķi paredzējuši spēlēt arī jauno kopdarbu ar Ralfu Eilandu "Sober Sky", kura mūzikas un teksta autors ir grupas dalībnieks Rolands Balodis-Ūdris jeb Ūdrītis.