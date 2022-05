Foto ⟩ "Eagles Of Death Metal" koncertzālē "Palladium"

Eagles Of Death Metal aizsākās kā divu labāko draugu Jesse Hughes un Josh Homme blakusprojekts, kas attīstījās par globāla mēroga koncertējošu grupu. Neskatoties uz grupas nosaukumu, Eagles Of Death Metal nav smagā metāla grupa. Grupas izpildījums ir, sākot no garāžroka un alternatīvā roka līdz pat elementiem no blūzroka, pankroka un glamroka. Kopš grupas dibināšanas Eagles Of Death Metal ir izdevusi četrus studijas albumus, devušies koncertturnejās kopā ar The Distillers, The Strokes, Guns N’ Roses, Placebo, kā arī radījusi neskaitāmas dziesmu kaverversijas no dažādu žanru māksliniekiem.