Šodien sākas Nieru veselības nedēļa

To izsludina un organizē Latvijas Nefrologu asociācija, Latvijas Hipertensijas un aterosklerozes biedrība un Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācija.

Nieru veselības nedēļā notiks dažādas informatīvas aktivitātes, lai izglītotu sabiedrību par to, cik nemanāmi var sākties nieru slimības, tostarp hroniska nieru slimība, kas ir grūti ārstējama. Cilvēkus informēs par to, ka nieru veselības problēmas noved pie citām slimībām vai saasina tās. Tāpat tiks sniegta informācija par jaunākajiem ārstēšanas līdzekļiem un tiks atgādināts sabiedrībai, ka vairums nieru problēmu sākas asimptomātiski, nemanāmi un ka savlaicīgas pārbaudes spēj novērst daudzas problēmas, kas var saīsināt mūžu.

Pirms dažām dienām, tieši pirms Nieru veselības nedēļas – no 19. līdz 22. maijam – Parīzē, Francijā notiks starptautiskais Eiropas Nefrologu asociācijas (European Renal Association, ERA) 59. kongress, kura fokusā būs jaunākie atklājumi un ieviestās inovācijas. No Latvijas to apmeklēs vairāk nekā 10 nefrologi, tai skaitā Ieva Ziediņa un Kārlis Trušinskis.