Azerbaidžānas unikālais "mugam" Rīgas Domā

Uzstāsies "Karabaha" "mugam" grupa: Azerbaidžānas goda mākslinieks (People`s Artist of Azerbaijan) Mansum Ibrahimov, "mugam" konkursa laureāte Gulzar Farajova, goda mākslinieks Elchin Hashimov, goda mākslinieks Elnur Ahmadov un goda mākslinieks Kamran Karimov. Ar Azerbaidžāņu komponistu ērģeļmūziku iepazīstinās ērģelniece Natavan Guliyeva, kas uzstāsies gan solo, gan netipiskā kombinācijā – ērģeles salikumā ar Mugam grupu.

"Mugam" dziedāšanas tradīcija nāk no viduslaikiem un paaudžu paaudzēs tiek nodota meistara un mācekļa ceļā. Tā pamatā tiek balstīta improvizācijā, ir bagāta ar ornamentiem, bieži vien apdzied mīlestības tēmu, dzimtenes dabu. Tā prasa lielu meistarību gan no dziedātāja, gan no instrumentālistiem.