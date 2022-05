Guntis Pakalns: Pasakas palīdz ieiet citā pasaulē un saredzēt patiesās vērtības

Tūlīt noskaidrosim! Piemēram, ja vēlamies pētīt pasaku “Princese stikla kalnā” – to pašu, kas likta Latvijas Nacionālās bibliotēkas vizuālā tēla pamatā. Grāmatā “Latviešu pasaku tipu rādītājs” (1977) noskaidrojam, ka tai ir 530. numurs. Tur uzskaitīti tās pieraksti Latviešu folkloras krātuves arhīvā – vairāk nekā 400, tātad pasaka ir populāra. Pētera Šmita grāmatā “Latviešu pasakas un teikas” (1925-1937), kas ir lielākais un zinātniskākais latviešu pasaku izdevums, 6. sējuma beigās tai publicēti 77 varianti, ap 140 lappušu. Salīdzinot tos ar līdzīgām citu tautu pasakām, kuras palīdz atrast šis numurs, varam redzēt, ka latviešu varianti liecina ne tik daudz par mūsu pasaku stāstītāju fantāziju, bet gan par kultūras kontaktiem – ka dažādas šīs pasakas versijas pie mums ieceļojušas no austrumiem, rietumiem, varbūt arī ziemeļiem…

Grāmatā “Starptautiskais pasaku tipu katalogs” (The Types of International Folktales, 2004) varam uzzināt, ka šī pasaka zināma vismaz 70 tautās un valstīs. Šeit norādīti arī visi galvenie pētījumi, kas par šo pasaku ir pieejami.

Maz ir cilvēku Latvijā, kas pamatīgāk pēta pasakas. Mēs pat nevaram paņemt visas tās zināšanas, kas pasaulē ir uzkrātas. Jo zinātniskās literatūras par pasakām ir tik daudz, ka vienam vai nedaudz cilvēkiem to nav iespējams aptvert. Esmu pētījis, kā tapuši lielākie latviešu pasaku publicējumi – it īpaši Anša Lerha-Puškaiša (viņš ir manas vecvecmāmiņas brālis) un Pētera Šmita krājumi. Interesējos arī par pasaku stāstītājiem mūsdienās.

Jā, stāstniecības prasme nekur nav zudusi – tā ir ļoti vajadzīga, un to iespējams apgūt, trenēt un izkopt. Mums ir UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkls “Stāstu bibliotēkas”. Vairāk nekā 10 gadus tā ietvaros tiek organizēti nelieli stāstīšanas pasākumi bibliotēkās, kur katrs var piedalīties. Jau 25 gadus notiek stāstnieku konkursi bērniem no folkloras kopām. Ir Latvijas Stāstnieku asociācija, stāstnieku festivāli. Kad iespējams, uzaicinām pasaku stāstītājus no citām valstīm. Pasakas stāstu arī pats, jo tikai tā var pa īstam saprast, kā pasakas “strādā”, kā tās mainās atkarībā no situācijas…