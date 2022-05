LVRA: 24. maija rīts sagādās vilšanos Ukrainas kara bēgļiem Latvijā

Kā atgādina LVRA, Saeima 2022. gada 3. martā pieņēma likumu “Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums”, kurš uz to brīdi paredzēja Ukrainas kara bēgļu izmitināšanu un ēdināšanu 90 dienas kopš to ierašanās Latvijā. Liela daļa Ukrainas kara bēgļu tika izmitināti tūristu mītnēs, kuras tos gan izmitināja, gan baroja uz sava rēķina.

Ukrainas kara bēgļi - galvenokārt sievietes ar bērniem, daudzbērnu ģimenes, grūtnieces un pensionāri - sākotnēji tika informēti no valsts un pašvaldību puses, ka tiem tiks nodrošināta izmitināšana un ēdināšana 90 dienas, sākot ar pirmo izmitināšanas dienu. 2022. gada 20. maijā (piektdiena), darba dienas beigās mītnes saņēma informāciju, ka no nākamās pirmdienas (23.05.2022) valsts ēdināšanu vairs neapmaksā, pamatojot to ar 2022. gada 18. maija Saeimas grozījumiem “Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā”, kas paredz ēdināšanu tikai pirmās 30 dienas.