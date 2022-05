Jaunā rokgrupa "audrú" izdod albumu “Old Stories”

Albuma dziesmas tapušas laikā no 2011. līdz 2017. gadam un tagad izdotas albumā. Pirms tam publiskoti singli "Mother Love", "Circles", "Just in case" un "Fog". Albums rosina aizdomāties par to, kā stāsti laika gaitā maina nozīmi un tādējādi ir seni, bet nenoveco, un katram var nozīmēt ko citu.

"Old Stories" ierakstīts kopā ar inženieri Lomiku jeb Ģirtu Laumani viņa studijā Hodila Records. Ierakstā piedalījusies arī čelliste Sarma Gabrēna un radošo ieguldījumu snieguši arī grupas kādreizējie dalībnieki, Agate Rapa un Satya Haas. Albuma skanējums ir atšķirīgs no 2020. gadā izdotā EP "the lighthouse trilogy" - jautrāks un vieglāks, enerģiskākas dziesmas mijas ar mierīgākām, izspēlējot smalkās emociju nianses.

"Būs kārtīgi saklausāms grupai raksturīgais maijpuķīšu grandžš," saka mūziķi.

Noklausies albumu!

Līdz ar albumu klajā nāk singls "Space Time", kas vēsta par alkām pēc piedzīvojumiem, kas ir atvērti klausītāju interpretācijām. Dziesmas videoklips ir radīts DIY (Do it yourself) veidā, kas jau ir kļuvis par grupas vizuālo rokrakstu.

Savukārt katrai albuma dziesmai grupa ir izveidojusi pastkarti, kuru glabāt sev par piemiņu vai arī sūtīt tālāk: "Uz pastkartēm attēloti dažādu mūsu dzīves posmu līdzgaitnieki, kas katram no mums saistās ar īpašām atmiņām, stāstiem vai piedzīvojumiem."