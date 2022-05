Lielbritānija pagaidām neplāno sūtīt karakuģus Odesas atbloķēšanai

"Mēs turpinām intensīvi strādāt ar starptautiskajiem partneriem, lai rastu veidus, kā atjaunot labības eksportu no Ukrainas. Bet šobrīd mums nav plānu izvietot britu karakuģus Melnajā jūrā," sacīja pārstāvis.

Britu laikraksts "The Times" iepriekš vēstīja, ka Lielbritānijas un Lietuvas ārlietu ministri Liza Trasa un Gabrieļus Landsberģis runājuši par "aizsargkoridora" izveidošanu no Odesas, lai atjaunotu labības piegādes no šīs Ukrainas ostas.