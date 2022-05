Aktuālais frontē ⟩ ISW: Krievija koncentrē spēkus Luhanskas apgabalā

Tā norādījusi, ka karaspēks tiek pārvietots no vairākiem citiem frontes sektoriem, atvelkot spēkus no Izjumas, Harkivas, Doneckas un Zaporižjas.

"Institute for the Study of War" arī norāda, ka Krievijas okupācijas armija, visticamāk, atteikusies no plāniem īstenot lielu ukraiņu spēku aplenkumu Ukrainas austrumos, tā vietā izvirzot pieticīgākus mērķus.