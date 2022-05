Jaunā dziedātāja Estere izdod savu otro singlu "Sviesta muša"

Dziesma vēsta par uzticēšanos sev, saviem sapņiem un to, ka mums katram ik dienas ir jāmācās uzbūvēt sienu starp sevi un cilvēkiem, kuri mēģina aplauzt mūsu spārnus nevietā un pavisam neaicināti.

"Ik dienas, ejot pa ielu vai satiekot nejauši kādu cilvēku, mums rodas priekšstats. Reizēm tas ir pozitīvs, bet reizēm – negatīvs. Dziesma stāsta par to, kā "mēs viens otru aplīmējam ar etiķetēm no galvas līdz kājām", nepadomājot, kā otrs cilvēks pēc tam jutīsies. Reizēm pietiek pat ar acu skatienu un tava vai tā otra cilvēka diena vairs nav izdevusies. Pēc katras neizdošanās vai asāka vārda mēs maināmies savā raksturā, uzvedībā, izskatā un tajā, kā domājam. Gribētos teikt, ka tie sāpīgie vārdi, ko citi velta mums, padara mūs stiprākus un rūdītākus, veidojot mūsos to otru – tumšo tēlu," stāsta Estere.