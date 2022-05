Pieci iemesli, kāpēc ir vērts atgriezties pie kādreiz populārā MPV segmenta

Viens no svarīgākajiem mērķiem, izvēloties ģimenes auto, ir iespēja ietaupīt. Citiem vārdiem, izvēlētajai automašīnai ir jābūt ekonomiskai un jāļauj izbaudīt ekonomisku braukšanu.

Tomēr pēc starptautiskā žurnāla What Car? ekspertu domām lielākais paradokss ir tāds: ja ģimene ir lielāka un nepieciešama, teiksim, septiņvietīga automašīna, ietaupījums no iekšdedzes dzinēja iegādes ir maz ticams, jo šādi modeļi bieži tērē ievērojami vairāk degvielas, nekā īpašnieki to vēlētos.