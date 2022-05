Kas jāzina par sejas ādas kopšanu dažādos vecumos?

Neatkarīgi no vecuma, ādas tipa un sezonas saules aizsargkrēma lietošana ir ļoti būtiska. Ja āda nav pasargāta no saules, tā var apdegt, ātrāk veidojas grumbas un pigmentācijas plankumi, kā arī palielinās risks saslimt ar ādas vēzi. Vasarā jo īpaši uzmanība jāpievērš tam, lai SPF rādītājs būtu augstāks. Jo augstāks ir rādītājs, jo lielāka aizsardzība no saules. Piemēram, krēms ar SPF rādītāju 15 nodrošina 80% līdz 90% aizsardzību no saules, savukārt līdzeklis ar SPF 50 dod 98,3% aizsardzību. Lai vasarā būtu pēc iespējas labāka aizsardzība, ieteicams lietot krēmu ar rādītāju virs SPF 30. Aptieku sortimentā ir pieejami dažādi saules aizsargkrēmi, kuru sastāvā ir arī mitrinošas vielas, kā arī vielas, kas aizkavē novecošanās procesus. Tāpat ir arī ikdienas krēmi, kuru sastāvā ir pievienots SPF. Šie krēmi mēdz būt gan caurspīdīgi, gan ar toni, kas palīdz maskēt sejas ādas nepilnības, piemēram, apsārtumu vai pumpas.