Foto ⟩ Sākas Osokina Brīvības festivāls Ukrainas atbalstam

Festivālā piedalīsies vairāk nekā 50 mūziķi un aktieri, kuru vidū ir Dita Lūriņa, Čulpana Hamatova, Ģirts Krūmiņš, Igo, Georgijs Osokins, Ralfs Eilands, Raimonds Tiguls, Žoržs Siksna, Katrīna Dimanta, Ieva Parša, Iveta Cālīte, Roberto Meloni, Katrīna Gupalo, pats Andrejs Osokins, Fiņķis, Rihards Plešanovs, Gints Smukais, Rihards Lībietis, vīru kopa “Vilki”, grupa "Sub Scriptum", īpaši festivālam radītais "Brīvības stīgu kvartets", apvienība “Latvia for Ukraine” ar dziesmu “Resistance” un igauņu un ukraiņu mūziķu kvartets “Estonia for Ukraine”, kas Latvijā uzstāsies pirmo reizi. Ukraiņu mūziķiem un aktieriem festivāla laikā ir iespēja sadarboties ar dažādiem latviešu māksliniekiem un iepazīt Latvijas kultūras dzīvi. Viens no festivāla mērķiem ir dot iespēju ukraiņiem turpināt darboties savā profesijā, lai tā laikā dzimušās sadarbības attīstītu un bagātinātu Latvijas un Eiropas kultūru.