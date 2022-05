Īstais esperanto ir mūzika. Saruna ar globālās mūzikas grupas "Ayom" mūziķiem

Dziedātāja un perkusioniste Žabu Moralesa 2011. gadā pārcēlās no Brazīlijas uz Eiropu, kur satika itāļu akordeonistu Alberto Bekuči, grieķu perkusionistu Timoteo Grinjani, angoliešu perkusionistu Valteru Martinsu, portugāļu-angoliešu ģitāristu Rikardo Kvinteiru un itāļu basģitāristu Frančesko Valenti. Grupas debijas albums iekļuva dažādos globālās mūzikas topos, bet prestižais globālās mūzikas žurnāls "Songlines" to nodēvēja par 2020. gada labāko albumu, pašai grupai piešķirot vēl arī labākās globālās mūzikas grupas balvu. "Ayom" paši savu mūziku definē kā Black Atlantic Music jeb Melno Atlantisko mūziku un savas dziesmas izpilda gan portugāļu, gan spāņu, jorubu, kimbundu un franču kreolu valodā.

"Ayom" ir izteikti starptautisks mūzikas projekts. Kā tas īsti notiek? Kurā brīdī kļūst skaidrs, ka tieši šie mūziķi no dažādām valstīm ir īstie, ar kuriem kopā turpmāk muzicēt?

Žabu: Grupas vēsture sākās tajā brīdī, kad mēs ar Alberto satikāmies Barselonā. Viņš ar savu grupu bija atbraucis no Lisabonas uz Barselonu uzspēlēt koncertus, un es palīdzēju atrast, kur to labāk darīt. Koncerti notika turpat, kur es bieži uzstājos ar savu projektu. Sākām runāt par mūziku, komponēt, apmainīties ar muzikālajām ietekmēm un pēkšņi sapratām, ka mums jau ir diezgan daudz kopīgu dziesmu. Nolēmām tās ierakstīt bez jebkādas tālākejošas domas un arī uzspēlēt kopā koncertus. To kļuva arvien vairāk, pieaicinājām vēl jaunus mūziķus, un "Ayom" bija piedzimis.